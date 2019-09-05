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05 сентября 2019 года 18:40

Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией "выше рынка" для бумаг компаний

(добавлена таблица)

Альфа-банк начал анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова, Радмира Фаттахова и Юлии Толстых.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка". Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 66,5 (текущая цена - 57,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 14,3 (текущая цена - 12,1), рекомендация - покупать.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Полюс,  Polymetal Int


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