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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией "выше рынка" для бумаг компаний
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05 сентября 2019 года 17:41
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией "выше рынка" для бумаг компаний
Альфа-банк начал анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова, Радмира Фаттахова и Юлии Толстых. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка". Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс, Polymetal Int
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