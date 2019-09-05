Рубль днём умеренно растет к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 5 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам на ожидании возобновления переговоров по торговому соглашению между США и Китаем.

Курс доллара США составил 65,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,97 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,18 копейки - до 69,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 сентября на 44,74 копейки, до 66,0528 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,77 копейки, до 72,8761 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику на дневных торгах на фоне повышения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с информацией о возобновлении переговоров между США и Китаем по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщило министерство торговли КНР.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметил Минторг Китая.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам. "Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - считает он.

Кроме того, Трамп заявил, что Европа в торгово-экономических отношениях с США может столкнуться с теми же проблемами, которые испытывает Китай. "Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят: хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал президент в своем "Твиттере". Он отметил, что "то, что делает Трамп в отношении Китая, не потеряно и для остального мира". "Мы должны изменить правила. США не могут защищать весь мир и платить за это", - добавил американский лидер.

Он пояснил: "У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет. Но заключение реального соглашения возможно".

Кроме того, что участники рынков ждут результатов заседаний мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие дни. В связи с усилением рисков для мировой экономики участники рынков рассчитывают на смягчение политики ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ примет решение относительно ставок на предстоящем заседании 12 сентября. По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. По мнению рынков, регулятор снизит размер ставки и возобновит программу количественного смягчения.

Заседание ФРС США состоится 17-18 сентября. По итогам заседания 30-31 июля ФРС снизила ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года.

Заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, 6 сентября, и участники локального рынка полагают, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки (на 0,25 процентного пункта, до 7,0% годовых). На предыдущем заседании, которое состоялось 26 июля, Банк России также понизил ключевую ставку на 0,25 п.п.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, запланированный на начало октября очередной раунд переговоров между США и Китаем снижает вероятность очередных витков эскалации торговой войны на горизонте одного месяца. "Параллельно 12 сентября и 18 сентября будут проходить заседания ЕЦБ и ФРС, от которых рынки ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики. Поддержка для рынков от глобальных финансовых регуляторов на фоне затишья по торговой войне может создать повод для локального оптимизма. На этом фоне российская валюта может вернуться из коридора 66-67 в паре с долларом, где она провела большую часть второй половины августа, в коридор 65-66 руб./$1 на горизонте ближайшего месяца. В паре с евро есть потенциал для приближения к отметкам 72 руб./EUR1. В то же время мы по-прежнему воспринимаем текущий оптимизм как довольно ограниченный по времени, так как итоги торговых переговоров уже не раз разочаровывали рынки", - отмечает Евдокимова.

Как подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, с учетом того, что на повестке дня стоит вопрос новых стимулов, на горизонте ближайшей пары недель большое значение для всей группы валют emerging markets (EM) будут иметь итоги заседаний ведущих мировых центробанков. "...Мягкая монетарная политика ведущих регуляторов может оказать поддержку EM, и в то же время участники рынка во многом уже настроены на них, поэтому при определенных сценариях регуляторы могут не оправдать завышенных ожиданий. До заседаний регуляторов мы ожидаем нейтрального характера торгов в основной группе валют EM. Текущие уровни в рубле близки к сбалансированным. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть курс рубля близок к равновесному, а сильных внутренних факторов в поддержку российской валюты мы не видим. (. . .) В эту пятницу состоится заседание Банка России, от которого мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (воспринимаем такой сценарий нейтрально для рубля)", - отмечает Поддубский.

"...У рубля есть точки опоры, благодаря которым он чувствует себя достаточно уверенно. С одной стороны, доллар активно корректируется на мировом валютном рынке из-за спада у инвесторов градуса рыночного страха. Китай и США продолжают договариваться, и инвесторов это устраивает. Поднебесная отлично отчиталась по показателям деловой активности - и участников торгов это порадовало, потому что ранее они сильно переживали из-за бурного торможения ВВП Китая. Беспорядки в Гонконге могут и не вернуться, потому что власти отозвали тот скандальный законопроект об экстрадиции. С другой стороны, нефть впервые за несколько дней поднималась выше $60 за баррель Brent, получив "бычьи" сигналы со стороны Ближнего Востока (США снова наказывают Иран санкциями) и России (в сентябре добыча сырья будет сокращена). Нефтяная опора, как бы поклонники рубля ни старались ее отрицать, все равно присутствует", - полагает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть возобновили рост после непродолжительной утренней коррекции, последовавшей за максимальным за два месяца скачком по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку накануне оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+. Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,49% - до $61,0 за баррель (накануне цена данных контрактов выросла на 4,19%). Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,09% - до $53,31 за баррель (накануне цена данных контрактов выросла на 4,3%).

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного, из-за празднования Дня труда в понедельник. По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем перед предстоящим в конце недели заседанием ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 7,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала также на 7 б.п. - до 7,33% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 6 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 4 б.п. - на 7,53% годовых.