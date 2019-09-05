Рекомендуем покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 128 рублей - ГК "ФИНАМ"

"Мы рекомендуем покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 128 рублей. Недавно компания неплохо отчиталась по МСФО, результаты удалось улучшить за счет повышения операционных метрик, благоприятных курсовых разниц, а также сокращения финансовых расходов. Операционный отчет выглядят оптимистично. Мы видим рост пассажиропотока, увеличение частоты полетов. Авиаперевозчик также открывает новые направления. Все это помогло укрепить позиции в отрасли и повысить выручку, - говорится в комментарии ведущего аналитика отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталии Малых. - Годовая прибыль будет во многом зависеть от высокого 3-го квартала. Консенсус Bloomberg указывает на прибыль по итогам 2019 года в объеме 19.2 млрд.руб. Драйверами могут стать повышение операционных показателей, а также улучшение динамики топливных расходов, на которые приходится треть расходов. Мы отмечаем, что рублевая цена Brent непрерывно снижается несколько месяцев подряд, и в этом квартале эта тенденция ускорилась, что перспективно для "Аэрофлота". По нашим оценкам, покупка акций может принести инвесторам 20% прибыли в перспективе года".

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