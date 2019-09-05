"БКС Глобал Маркетс" снизил оценку акций Сбербанка на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 330 рублей до 310 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

"Мы обновили модель оценки Сбербанка с учетом продажи Denizbank, а также в свете последних трендов. Мы продолжаем считать банк привлекательным с точки зрения дивидендов и оценки", - пишут аналитики.

"Недавнее падение доходности суверенных облигаций побудило нас пересмотреть оценку стоимости акционерного капитала Сбербанка (понижена до 15%), что связано со снижением безрисковой ставки. Кроме того, мы добавили прогнозы на 2022 год и применили 18% ROE в постпрогнозный период", - говорится в отчете.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 325,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 226,1 рубля за штуку.