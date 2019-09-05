Британский парламент близок к предотвращению "жесткого" Brexit - Julius Baer

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была отклонена попытка назначить всеобщие выборы на 15 октября. Джонсон угрожал тем, что будет поддерживать их проведение, если альянс выступающих против "жесткого" Brexit консерваторов, лейбористов и либерал-демократов примет законопроект, который сделает развод Лондона с Брюсселем без соглашения незаконным, если парламент не одобрит такой документ или не поддержит "жесткий" Brexit до 19 октября. Отклонив возможность всеобщих выборов, оппозиция может вынудить премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit.

"Рассмотрение законопроекта в Палате Лордов будет, скорее всего, сопровождаться попытками сторонников Бориса Джонсона заблокировать его. Они уже объявили более 100 поправок, которые могут не позволить парламенту принять документ до его закрытия. Тем не менее, события в целом развиваются в рамках нашего прогноза. Дата Brexit будет перенесена с 31 октября и до нового срока возможно проведение всеобщих выборов. Рынки сейчас оценивают их возможный исход. Мы допускаем, что "партия Brexit" отберет голоса у консерваторов и оппозиция укрепит свои позиции. В итоге повысится вероятность "мягкого" Brexit или его отмены. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, что отражает текущую неопределенность", - заключает эксперт Julius Baer.