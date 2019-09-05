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05 сентября 2019 года 14:47
Британский парламент близок к предотвращению "жесткого" Brexit - Julius Baer
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была отклонена попытка назначить всеобщие выборы на 15 октября. Джонсон угрожал тем, что будет поддерживать их проведение, если альянс выступающих против "жесткого" Brexit консерваторов, лейбористов и либерал-демократов примет законопроект, который сделает развод Лондона с Брюсселем без соглашения незаконным, если парламент не одобрит такой документ или не поддержит "жесткий" Brexit до 19 октября. Отклонив возможность всеобщих выборов, оппозиция может вынудить премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit. "Рассмотрение законопроекта в Палате Лордов будет, скорее всего, сопровождаться попытками сторонников Бориса Джонсона заблокировать его. Они уже объявили более 100 поправок, которые могут не позволить парламенту принять документ до его закрытия. Тем не менее, события в целом развиваются в рамках нашего прогноза. Дата Brexit будет перенесена с 31 октября и до нового срока возможно проведение всеобщих выборов. Рынки сейчас оценивают их возможный исход. Мы допускаем, что "партия Brexit" отберет голоса у консерваторов и оппозиция укрепит свои позиции. В итоге повысится вероятность "мягкого" Brexit или его отмены. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, что отражает текущую неопределенность", - заключает эксперт Julius Baer.
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05 сентября 2019 года 17:41
Альфа-банк начал анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова, Радмира Фаттахова и Юлии Толстых. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка". Прогнозная стоимость бумаг... читать дальше
.05 сентября 2019 года 17:17
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31... читать дальше
.05 сентября 2019 года 16:45
Сентябрь держится на позитивной волне: российский фондовый рынок растет восьмую торговую сессию подряд, констатирует портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. В четверг индекс МосБиржи прибавляет 0,4%, РТС - 0,6% за счет небольшого укрепления рубля. Всего с начала месяца... читать дальше
.05 сентября 2019 года 16:18
"Российский рынок акций, скорее всего, сохранит прирост до конца дня. ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона. Рубль также продолжит укрепление на фоне смягчения внешних рисков и... читать дальше
.05 сентября 2019 года 16:10
Москва. 5 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам на ожидании возобновления переговоров по торговому соглашению между США и Китаем. читать дальше
.05 сентября 2019 года 15:51
"Мы рекомендуем покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 128 рублей. Недавно компания неплохо отчиталась по МСФО, результаты удалось улучшить за счет повышения операционных метрик, благоприятных курсовых разниц, а также сокращения финансовых расходов. Операционный отчет выглядят оптимистично. Мы... читать дальше
.05 сентября 2019 года 15:10
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 330 рублей до 310 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. "Мы обновили модель оценки Сбербанка с учетом продажи Denizbank, а также в... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
Прошлый месяц оказался очень неспокойным для юаня. Эскалация внешнеторгового конфликта с Соединенными Штатами привела к падению китайской валюты ниже психологически важной отметки в 7 юаней за доллар США впервые за десятилетие, сообщается в комментарии Julius Baer. С тех пор он показывает... читать дальше
.05 сентября 2019 года 13:47
Цены на циклические товары в среду показали ралли на фоне потока позитивных новостей. Краткосрочные игроки, которые занимали позиции в пользу дальнейшего падения цен, оказались в проигрыше, сообщается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу динамики мировой экономики несколько успокоились... читать дальше
.05 сентября 2019 года 12:54
"Рубль, как ожидалось, укрепился вместе с другими валютами EM на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках, торгуясь вблизи 66 руб./$. Однако в ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:57
РУСАЛ (-/Ва3/ВВ-) в четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-03, сообщается в обзоре "Уралсиба". Предполагается, что объем размещения составит не менее 10 млрд руб. Срок обращения – десять лет, предусмотрена оферта через три... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:46
Рынок акций РФ утром превысил 2800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, дешевеет "Сургутнефтегаз"
Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, подогретой новостями о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; корректируются после ралли акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:37
После драматичного обмена пошлинами Китай и США решили возобновить торговые переговоры в октябре, эти новости привели к ралли рисковых активов, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Сегодня российский рынок акций растет в унисон с мировыми биржами, укрепляется... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:20
Рубль может вернуться к 65-66 за доллар, в паре с евро есть потенциал для приближения к 72 - "Нордеа Банк"
"Рубль заметно укрепился с начала недели, прибавляя около 80 копеек в паре с долларом и 40 копеек в паре с евро. Появившиеся накануне признаки оптимизма получили развитие, и ситуация, вчера казавшаяся краткосрочной передышкой, может приобрести более устойчивый характер. Запланированный на начало... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:16
"ВТБ Капитал" восстановил рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость бумаг компании, установленная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $0,37 за штуку. По данным... читать дальше
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