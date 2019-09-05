Рынок акций РФ утром превысил 2800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, дешевеет "Сургутнефтегаз"

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, подогретой новостями о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; корректируются после ралли акции "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2803,65 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1337,41 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар подешевел до 66,04 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,6% и -5,7% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8% и -2,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Акции "Сургутнефтегаза" в четверг корректируются из-за разочарований инвесторов комментариями главы компании Владимира Богданова относительно целей недавно созданной дочки - ООО "Рион", а также на фоне понижения рекомендаций "ВТБ Капитала" по бумагам "Сургутнефтегаза".

Глава "Сургутнефтегаза" Богданов отказался отвечать на вопросы журналистов о задачах ООО "Рион" - новой "дочки" "Сургутнефтегаза", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Тем не менее, Богданов заявил журналистам, что причиной недавнего ралли акций стали спекулянты, а в создании ООО "Рион" нет ничего необычного, поскольку у "Сургутнефтегаза" есть много дочерних предприятий и есть финансовые активы, которыми надо более грамотно управлять.

Аналитики "ВТБ Капитала" сообщили в своем обзоре, что не видят серьезных причин для недавней панической покупки акций "Сургутнефтегаза". Тот факт, что компания решила зарегистрировать предприятие с акционерным капиталом около $150 тыс., указав его основной деятельностью инвестиции в ценные бумаги, вряд ли можно рассматривать как явный (или даже ранний) признак корпоративной революции.

Исходя из прогнозов по цене на нефть (в среднем $56,4 за баррель Brent во втором полугодии) и убежденности, что самым важным фактором для акций "Сургутнефтегаза" является их дивидендная доходность, эксперты "ВТБ Капитала" подтвердили негативный взгляд на бумаги "Сургутнефтегаза" и присвоили им рекомендацию "продавать". Аналитики ожидают, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) сохранит дивидендные выплаты на уровне 0,65 рубля на обыкновенную бумагу в 2020 году, что предполагает доходность на уровне 1,8%. Целевая цена для акций "Сургутнефтегаза" в перспективе следующих 12 месяцев составляет $0,37, что подразумевает дисконт в 29% к рыночным уровням, отмечают в "ВТБ Капитал".

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в конце августа на фоне известий о создании "дочки" - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы до среды взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышал 40%, "префов" - 20%.

В США индексы накануне выросли на фоне увеличения аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

Массовые протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало повод для оптимизма инвесторам, опасающимся, что позиции Гонконга, как глобального финансового центра, могут пошатнуться, пишет MarketWatch.

Тем временем, события в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%) на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

Нефть утром в четверг корректируется вниз после максимального за 2 месяца роста накануне, цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 4 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,41 за баррель (-0,5% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $55,88 за баррель (-0,7% и +4,3% в среду).

Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+.

Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей. По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, новости о том, что ВТБ планирует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, а также купить 17% акций "Ростелекома", не должны были привести к сильной прибавке капитализации банка, несмотря на фундаментальный потенциал роста этих акций.

Внешние площадки растут на сообщениях, что Китай и США в октябре возобновят торговые переговоры. На таком фоне локально перекупленный российский рынок акций РФ сохраняет позитивную динамику и имеет шансы вплотную приблизиться к историческим максимумам по индексу МосБиржи. Акции Сбербанка превысили отметку 228 рублей, что открывает им дорогу в район 240 рублей.

На нефтяном рынке цены Brent при благоприятных раскладах вполне могут в ближайшие дни достичь первой цели роста - $64 за баррель. Более отдаленной целью является район $67, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, министерство торговли Китая объявило о том, что переговоры с США возобновятся в начале октября, американская сторона также подтвердила данное заявление. Немедленно на рынках сформировалась волна аппетита к риску, что выразилось в распродажах золота, иены и казначейских обязательств США (доходность последних выросла до 1,515% годовых). В Китае также позитивно приняли новости о том, что в Гонконге отозвали законопроект об изменениях в законе об экстрадиции, что было первопричиной волны уличных протестов в последнее время.

Внешний фон утром в четверг слабо оптимистичный, отечественный рынок акций может продолжить рост, реагируя на снятие ряда политических рисков как в Европе, так и в Азии. Кроме того, источником позитивных новостей продолжает выступать Восточный экономический форум. Соответственно, индекс МосБиржи может превысить 2800 пунктов, а доллар - уйти ниже 66 руб./$1.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что торговые новости воодушевили "быков".

Общемировая склонность к риску возросла после новостей из Гонконга и Великобритании, статистики по сектору услуг Китая, а также новостей о запланированных на октябрь торговых переговорах США и Китая. Кроме того, высказывания членов ФРС позволили ожидать мягкой денежно-кредитной политики в случае необходимости поддержки экономики.

Британские законодатели предприняли меры для того, чтобы не допустить "жесткого" Brexit уже в конце октября, попытавшись перенести решение по данному вопросу на конец января. Наметившаяся коррекция нефти вниз оказывает давление на российский рынок акций, однако в целом настроения на мировых фондовых биржах вполне оптимистичны, что должно позволить "быкам" на рынке РФ продолжить покупки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,8%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,9%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-11,2% и -7,7% "префы"), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,07 млрд рублей (из них 2,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,365 млрд рублей - на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").