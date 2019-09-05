Рубль может вернуться к 65-66 за доллар, в паре с евро есть потенциал для приближения к 72 - "Нордеа Банк"

"Рубль заметно укрепился с начала недели, прибавляя около 80 копеек в паре с долларом и 40 копеек в паре с евро. Появившиеся накануне признаки оптимизма получили развитие, и ситуация, вчера казавшаяся краткосрочной передышкой, может приобрести более устойчивый характер. Запланированный на начало октября очередной раунд переговоров между США и Китаем снижает вероятность очередных витков эскалации торговой войны на горизонте одного месяца. Параллельно 12 сентября и 18 сентября будут проходить заседания ЕЦБ и ФРС, от которых рынки ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики. Поддержка для рынков от глобальных финансовых регуляторов на фоне затишья по торговой войне может создать повод для локального оптимизма. На этом фоне российская валюта может вернуться из коридора 66-67 в паре с долларом, где она провела большую часть второй половины августа, в коридор 65-66 на горизонте ближайшего месяца. В паре с евро есть потенциал для приближения к отметкам 72. В то же время мы по-прежнему воспринимаем текущий оптимизм как довольно ограниченный по времени, так как итоги торговых переговоров уже не раз разочаровывали рынки", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".