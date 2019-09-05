В четверг рынок может предпринять попытки пройти дальше отметки 66 рублей за доллар - РФПИ

"Улучшение внешнего фона и резкое снижение доллара на мировом рынке обеспечило почти всем ЕМ валютам возможность для уверенного роста в пределах 0.2-2%, - говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. - Укрепление рубля на 0.8% удерживало его ближе к лидерам, причем к концу торгов курс вырос до ожидаемых нами 66.00-66.25/USD. Несмотря на то, что рост рубля был частью глобальной ЕМ истории, повышение цен на нефть почти до US$61/брл. также, видимо, сыграло свою роль. Учитывая сохранение довольно неплохой глобальной динамики, не исключаем, что сегодня рынок может предпринять попытки пройти дальше отметки 66/USD. Но многое будет зависеть от позиционирования локальных участников и компаний, поскольку внутри РФ доминирующим мнением, по нашим ощущениям, по-прежнему является возможность дальнейшего ослабления российской валюты. Поэтому для более устойчивого положения рубля потребуется переосмысление и среди локальных инвесторов. Глобально, судя по динамике ОФЗ/ставок, а также сохранению устойчиво-позитивной чистой спекулятивной позиции по рублю, иностранцы свою веру в РФ сохраняют".