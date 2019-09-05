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05 сентября 2019 года 10:25

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на информации о подвижках в торговых спорах США и Китая

Москва. 5 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне информации о договоренности возобновить переговоры по торговому соглашению между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,04-66,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,08 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,83 руб./EUR1 (-22,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 17,96 копейки к уровню закрытия среды, до 69,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,02 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне позитивной динамики ряда других валют emerging markets после того, как стало известно, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщило министерство торговли КНР.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметил Минторг Китая.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам. "Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - написал он.

Вместе с тем, Трамп отметил: "Китайцы очень искусны в том, чтобы ничего не принимать. Поэтому вам приходится вести себя жестко, это как раз то, что Трамп и делает".

Кроме того, Трамп заявил, что Европа с торгово-экономических отношениях с США может столкнуться с теми же проблемами, которые испытывает Китай. "Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят, хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал президент в своем твиттере. Он отметил, что "то, что делает Трамп в отношении Китая, не потеряно и для остального мира". "Мы должны изменить правила. США не могут защищать весь мир и платить за это", - добавил американский лидер.

Он пояснил: "У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет. Но заключение реального соглашения возможно".

Цены на нефть немного корректируются вниз после максимального за два месяца скачка по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+. Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,36% - до $60,48 за баррель. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%). Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,5% - до $55,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,32 (4,3%), до $56,26 за баррель.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник. По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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