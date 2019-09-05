Цены на нефть вернутся обратно в диапазон 58-60 долл./барр. в ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефть проторговывает верхнюю границу диапазона 58-60 долл./барр. на новостях о договоренности США и КНР провести очередной раунд переговоров в октябре. Также поддержкой сырью выступает неплохая статистика по сервисному PMI в Китае (вырос до 52,1 пункта, максимум с мая). Данные от API по запасам оказались невыразительными, показав рост запасов сырой нефти на 0,4 млн барр., сокращение запасов бензинов на 0,8 млн барр., дистиллятов- на 1,2 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Мы, впрочем, не считаем новость по торговым переговорам сильным поддерживающим фактором и не верим в позитивный исход противостояния. Поэтому ждем, что нефть вернется обратно в 58-60 долл./барр. в ближайшее время", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.