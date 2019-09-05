Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти

Москва. 5 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду на фоне увеличения аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании. Кроме того, опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book) показал, что экономика США в августе продолжила расти теми же "сдержанными" темпами, что и ранее в этом году. "Несмотря на то, что опасения, связанные с введением пошлин и неопределенностью в торговой сфере остаются, большинство представителей бизнеса сохраняет оптимизм относительно краткосрочных перспектив экономики", - отмечается в обзоре.

События в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения. Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

В центре внимания трейдеров остаются заявления Федеральной резервной системы (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил об ухудшении прогноза для американской экономики, отметив, что Федрезерв "будет действовать должным образом для поддержания экономического подъема". Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в своем выступлении в Торонто сообщил, что внимательно следит за ситуацией, опасаясь появления признаков того, что слабые экономические статданные начинают сказываться на поведении потребителей.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,18%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%, Shanghai Composite на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля. Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в четверг утром после максимального за два месяца скачка по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+. Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник. По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей. По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $60,53 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на 4,19%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,48% - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 4,3%, до $56,26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,12 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,34 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 сентября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 626,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+1%), "Роснефть-04" (+0,4%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,94%), "МТС-001P-07" (-0,55%) и "РЖД-001P-02R" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк ВТБ (MOEX: VTBR) завершил размещение годовых облигаций серии Б-1-33 объемом 10 млрд рублей, реализовав 76,06% выпуска на 7 млрд 606,403 млн рублей. Размещение займа началось 5 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения облигаций Б-1-33 - 1 год.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 7,55% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 4 сентября. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых, объем размещения первоначально составлял 10 млрд рублей. Позже эмитент утвердил номинальный объем выпуска в размере 15 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 12 сентября.

РСХБ 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 20-й серии объемом до 9 млрд 983 млн 761 рублей. Ориентир цены вторичного размещения составляет 101,94-101,49% от номинала, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 7,60-7,80% годовых. Дата проведения расчетов - 5 сентября. Облигации объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2013 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 8,3% годовых.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 9 сентября начать размещение облигаций серии 001Р-12 объемом 2 млрд рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпуска амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ГТЛК 17 сентября с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-04 объемом не более 5 млрд рублей. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала. Вторичное размещение бондов пройдет 17 сентября, в день исполнения оферты по бондам. Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего 18-го купона - 8,9% годовых, ставка 19-34-го купонов - 7,98% годовых. Компания возвращает данный выпуск в рынок не первый раз. В сентябре 2017 года она также размещала приобретенные по оферте бумаги. Тогда ей удалось вернуть в рынок облигации на сумму 141,9 млн рублей, именно столько ей в тот же день принесли держатели по оферте. Вторичное размещение бондов состоялось по цене 100,05% от номинальной стоимости.

ООО "Обувь России" во второй половине сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,5-12,0% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в диапазоне 12,01-12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

ООО "Диджитал инвест" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,35% годовых. Компания разместила 5-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей в марте 2016 года. Ставка текущего купона - 7,85% годовых.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) приобрело по оферте 188,823 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 1,9% бондов данной серии. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.