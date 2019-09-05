FTSE включил Polymetal в FTSE-100 по итогам пересмотра FTSE UK Index Series, как и ожидалось

FTSE переместил акции Polymetal (MOEX: POLY) из FTSE-250 в FTSE-100, как и ожидалось, по итогам квартального пересмотра FTSE UK Index Series, результаты которого были объявлены в ночь на 5 сентября по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Илья Питерский.

Как говорилось в обзоре Питерского от 2 сентября, по оценкам эксперта, пассивный приток капитала в акции Polymetal в результате включения в FTSE-100 составит около $70 млн.

Изменения вступят в силу 20 сентября 2019 года после закрытия торгов.