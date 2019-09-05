Курс рубля близок к равновесному, сильных внутренних факторов в поддержку российской валюты не видим - Промсвязьбанк

"Текущие уровни в рубле близки к сбалансированным. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть курс рубля близок к равновесному, а сильных внутренних факторов в поддержку российской валюты мы не видим. Счет текущих операций в сентябре сезонно начинает улучшаться в сравнении с летним периодом, но в большинстве случаев остается ниже среднего уровня по году. В эту пятницу состоится заседание Банка России, от которого мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов (воспринимаем такой сценарий нейтрально для рубля). Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 66-66,50, и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.