05 сентября 2019 года 09:56
Утренние прогнозы: в четверг индекс МосБиржи протестирует отметку в 2800 пунктов
Учитывая тот факт, что на утро четверга настроения на рынках сменились на позитивные, аналитики рассчитывают на попытки индекса МосБиржи протестировать отметку в 2800 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "По итогам среды индекс МосБиржи вырос на 0,69% и закрылся вплотную к отметке 2800 пунктов. Американские фондовые площадки выросли примерно на процент. В четверг с утра фьючерсы на индексы США растут еще на процент, отыгрывая сообщения, что Китай и США в октябре возобновят торговые переговоры. На таком фоне локально перекупленный российский рынок акций откроется мощным ростом и имеет все шансы вплотную приблизиться к историческим максимумам".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российский рынок продолжает показывать восходящую динамику, что было поддержано ростом "голубых фишек". Учитывая тот факт, что на утро четверга настроения на рынках сменились на позитивные, рассчитываем на попытки индекса МосБиржи протестировать отметку в 2800 пунктов. Если удастся закрепиться выше этой отметки, то будет создан "плацдарм" для дальнейшего роста в направлении исторических максимумов. Из бумаг рассчитываем на сохранение позитивной динамики в финансах и внутренних секторах".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,3-0,6%, в районе 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее восходящее движение в диапазон 2820-2830 пунктов. Во второй половине дня на ход локальных торгов может оказать влияние публикация большого количества важных статистических показателей в США".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо оптимистичный. Новости о возобновлении переговоров США и Китая уже ожидались. Тем не менее, отечественный рынок акций может продолжить рост, реагируя на снятие ряда политических рисков как в Европе, так и в Азии. Кроме того, источником позитивных новостей может и должен стать Восточный экономический форум. Соответственно, ждём индекс МосБиржи выше 2800 пунктов, а доллар ниже 66 рублей".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, в целом достаточно оптимистично. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать тенденцию к росту, цены на сырьевые товары и драгоценные металлы стабильны после существенного повышения накануне. Не исключаем попыток закрепления выше уровня 2800 пунктов по индексу МосБиржи, ближайшими целями роста по индексу РТС, по нашему мнению, выступят значения 1340-1360 пунктов, поддержки расположены в районе 2780 пунктов по индексу МосБиржи и 1310 пунктов по индексу РТС".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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