Отечественный рынок акций может продолжить рост - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо оптимистичный. Новости о возобновлении переговоров США и Китая уже ожидались. Тем не менее, отечественный рынок акций может продолжить рост, реагируя на снятие ряда политических рисков как в Европе, так и в Азии. Кроме того, источником позитивных новостей может и должен стать Восточный экономический форум. Соответственно, ждём индекс МосБиржи выше 2800 пунктов, а доллар ниже 66 рублей", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.