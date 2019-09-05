Не исключаем попыток закрепления выше уровня 2800 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, в целом достаточно оптимистично. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать тенденцию к росту, цены на сырьевые товары и драгоценные металлы стабильны после существенного повышения накануне. Не исключаем попыток закрепления выше уровня 2800 пунктов по индексу МосБиржи, ближайшими целями роста по индексу РТС, по нашему мнению, выступят значения 1340-1360 пунктов, поддержки расположены в районе 2780 пунктов по индексу МосБиржи и 1310 пунктов по индексу РТС", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.