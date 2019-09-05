Рассчитываем на попытки индекса МосБиржи протестировать отметку в 2800 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок продолжает показывать восходящую динамику, что было поддержано ростом "голубых фишек". Учитывая тот факт, что на утро четверга настроения на рынках сменились на позитивные, рассчитываем на попытки индекса МосБиржи протестировать отметку в 2800 пунктов. Если удастся закрепиться выше этой отметки, то будет создан "плацдарм" для дальнейшего роста в направлении исторических максимумов. Из бумаг рассчитываем на сохранение позитивной динамики в финансах и внутренних секторах", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.