Позитив на новостях

Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду на фоне увеличения аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Кроме того, опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономика США в августе продолжила расти теми же "сдержанными" (modest) темпами, что и ранее в этом году.

"Несмотря на то, что опасения, связанные с введением пошлин и неопределенностью в торговой сфере остаются, большинство представителей бизнеса сохраняет оптимизм относительно краткосрочных перспектив экономики", - отмечается в обзоре.

Позитивный тон в среду задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

Массовые протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало повод для оптимизма инвесторам, опасающимся, что позиции Гонконга, как глобального финансового центра, могут пошатнуться, пишет MarketWatch. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng в среду подскочил на 3,9%.

Тем временем, события в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit).

Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

"Оптимизм в отношении политических событий вернул инвесторам аппетит к риску после падения фондового рынка США накануне", - отмечает аналитик ActivTrades Пьер Вейрэ.

В центре внимания трейдеров остаются заявления Федеральной резервной системы (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил об ухудшении прогноза для американской экономики, отметив, что Федрезерв "будет действовать должным образом для поддержания экономического подъема".

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в своем выступлении в Торонто сообщил, что внимательно следит за ситуацией, опасаясь появления признаков того, что слабые экономические статданные начинают сказываться на поведении потребителей.

Акции United Airlines выросли в цене 0,9% в среду. Авиакомпания подтвердила прогнозы на третий квартал, несмотря на ожидаемое снижение спроса на авиаперевозки в Китае.

Тем временем, JetBlue Airways понизила прогноз для ключевого финансового показателя - выручки в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю), отметив, в частности, последствия урагана "Дориан". Этот показатель снизится на 2% в третьем квартале или, в лучшем случае, будет стабильным, прогнозируют в JetBlue. Стоимость акций упала на 4,5%.

Стоимость бумаг Starbucks Corp. упала на 0,7% после того, как сеть кофеен сообщила, что, ожидает замедления темпов роста прибыли в 2020 финансовом году, который стартует в октябре 2019 года.

Акции Michaels Cos. взлетели в цене на 11,8% благодаря сильной отчетности сети магазинов декоративно-прикладного искусства за второй финансовый квартал, а также позитивному прогнозу на весь фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 237,45 пункта (0,91%) и составил 26355,47 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 31,51 пункта (1,08%) - до 2937,78 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 102,72 пунктов (1,3%) - до 7976,88 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 2,3%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%, Shanghai Composite на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования.

Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

"Акции всегда более мощно реагируют на изменения в политике, чем на реальные отчеты компаний, - отмечает аналитик Northeast Securities Co. Шэнь Чжэнян. - Сегодняшнее ралли, возможно, чрезмерно, однако "бычий" тренд на рынке сохранится. Негативных новостей не слишком много, и власти, вероятно, будут стараться поддержать стабильность фондового рынка в преддверии празднования 70-летия образования КНР (1 октября)".

В Японии лидерами роста в четверг являются акции Japan Steel (+7,2%), SoftBank Group (+2,5%), Sony (+4,1%) и Fast Retailing (+2,2%).

В Гонконге дорожают акции производителей компонентов для устройств Apple - AAC (+5,7%) и Sunny Optical (+4,2%), и дешевеют акции девелоперов - New World (-3%) и Link Real Estate (-2,7%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics, представившей новую модель смартфона, выросла на 4,3% тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,8%.

В Австралии дорожают акции Rio Tinto (+2,1%) и ANZ Banking (+1,4%).

Цены на нефть стабильны в четверг после максимального за два месяца скачка по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+.

Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,12%) - до $56,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,32 (4,3%), до $56,26 за баррель.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.