Котировки нефти вполне могут в ближайшие дни достичь отметки $64 - Алор Брокер

"В среду нефть прибавила более 4%, хотя чисто нефтяных новостей не было. Однако не было и мощных распродаж в ходе работы американской сессии, которые часто "в зародыше убивали" начинающийся рост. Несколько омрачила картину статистика от Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 0,4 млн баррелей. Но будем ждать более индикативные данные от Минэнерго США в четверг вечером. Консенсус-прогноз предусматривает снижение показателя почти на 2,5 млн баррелей. Если мы не увидим очередного выхода "на кормежку" американских нефтяных "медведей", то котировки сырья вполне могут в ближайшие дни достичь первой цели роста - отметки 64 доллара за баррель. Более же отдаленной целью является район 67 долларов", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.