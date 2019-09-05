Рынок акций взял курс на исторические максимумы - Алор Брокер

"По итогам среды индекс МосБиржи вырос на 0,69% и закрылся вплотную у отметки 2800 пунктов. Американские фондовые площадки выросли примерно на процент. В четверг с утра фьючерсы на индексы США растут еще на процент, отыгрывая сообщения, что Китай и США в октябре возобновят торговые переговоры. На таком фоне локально перекупленный российский рынок акций откроется мощным ростом и имеет все шансы вплотную приблизиться к историческим максимумам", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.