В четверг укрепление российской валюты продолжится - Алор Брокер

"Рубль в среду вырос к доллару почти на процент и закрылся чуть выше отметки 66. В четверг укрепление российской валюты продолжится. Поддержкой для пары доллар-рубль выступит отметка 65,5 - это верхняя граница "бокового" канала первой половины августа.

Сейчас динамика рубля зависит исключительно от внешних факторов: общего настроя инвесторов и их отношения к риску, а также котировок пары евро-доллар. Последние вчера закрепились выше отметки 1,10. Если доллар продолжит слабеть, то можно будет считать, что пробой уровня 1,10 был ложным, и трейдеры начнут закрывать короткие позиции по главной мировой валютной паре. При таком раскладе рубль в паре с долларом получит хорошие шансы уйти в район 65, но вряд ли это произойдет сегодня", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.