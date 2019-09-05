Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,3-0,6% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,3-0,6%, в районе 2800-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее восходящее движение в диапазон 2820-2830 пунктов, - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Во второй половине дня на ход локальных торгов может оказать влияние публикация большого количества важных статистических показателей в США. Особое внимание стоит обратить на еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15:30 мск). Кроме того, вечером состоится выход данных по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 мск)".