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04 сентября 2019 года 19:40

Рынок акций РФ поднялся во главе с ВТБ к 2800п по индексу МосБиржи, оборот по "Татнефти" достиг рекорда

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефтью в ожидании данных о запасах сырья в США, индекс МосБиржи поднялся во главе с бумагами ВТБ к рубежу 2800 пунктов, но преодолеть его не смог из-за резкого укрепления рубля; оборот торгов обыкновенными акциями "Татнефти" достиг исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2793,36 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2799,41 пункта), индекс РТС - 1330,77 пункта (+2,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,6%.

Доллар подешевел до 66,12 рубля (-0,64 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (+9,5%, до 4,29 копейки - максимум с конца июля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,6% и +3,4% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%).

ВТБ по итогам 2019 года планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли без ограничения темпов роста, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ. Также Костин отметил, что никто из акционеров не предлагал ВТБ начать выплату промежуточных дивидендов.

Просели акции "Татнефти" (-0,8%) при рекордном обороте торгов - 16,685 млрд рублей, также подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%) и скорректировались после бурного ралли с прошлой пятницы бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3% обыкновенные бумаги; "префы" остались на уровне вторника).

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в конце августа на фоне известий, что компания создала дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 33,4%, "префы" - на 18,4%.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,9%).

В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

Нефть в среду дорожает в ожидании статистики Американского института нефти по запасам в США; цена Brent на $2,7 превысила уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,54 за баррель (+3,9% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $56,12 за баррель (+4% и -2,1% во вторник).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, если днем ранее российскому рынку удалось продемонстрировать рост по индексу МосБиржи на негативном внешнем фоне, то в среду "быки" получили поддержку извне. При этом индекс МосБиржи смог преодолеть сопротивление 2780 пунктов, выступающее последней преградой на пути к историческим максимумам. Если рынку удастся закрепиться выше этой отметки, то будет создан плацдарм для дальнейшего роста и установления новых исторических максимумов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ВТБ подскочили после новостей о возможном возвращении банка к выплате дивидендов в объеме 50% чистой прибыли по итогам 2019 года. Поддержку "Мечелу" могли оказать новости о возможной реструктуризации его долгов Сбербанком.

Покупки наблюдались на фоне общемирового улучшения аппетита к риску. В Гонконге власти выразили готовность отказаться от рассмотрения поправки в закон об экстрадиции, которая в последние месяцы спровоцировала волну ожесточенных протестов в стране. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в своем выступлении не дал однозначных сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС, подчеркнув, что действия регулятора будут направлены на поддержку экономического роста. В Европе продолжились разговоры относительно Brexit, "жесткий" вариант которого пытаются теперь заблокировать законодатели вопреки планам премьер-министра Великобритании. Нефть выросла на фоне ослабления доллара, а также увеличения общемирового аппетита к риску. С технической точки зрения нефтяные котировки вскоре вновь столкнулся с сопротивлениями второй половины августа, которые им не удалось преодолеть ранее (район $61,5 за баррель Brent).

Закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2780 пунктов открывает дорогу к историческому максимуму в район 2850 пунктов. В краткосрочной перспективе индикатор, однако, может подвергнуться коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 2820 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2780-2820 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ вырос, реагируя на новости с Восточного экономического форума. Так, ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов из расчета 50% чистой прибыли без ограничения темпов роста, а зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банк рассчитывает до конца года договориться о реструктуризации кредитного портфеля "Мечела". Рост цен на нефть испортил день для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), хотя на рынке говорят о скором повышении цен на авиабилеты. Впрочем, перспектива подобных действий авиаторов вызывает большие сомнения в условиях слабого роста доходов населения.

Рынок также готовится к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя аргументы "за" и "против" уравновешивают друг друга. Негативные внешние настроения пока не сказываются на интересе инвесторов к российскому долговому рынку. Соответственно, сильных сигналов на выход нерезидентов нет. Поэтому у рубля вновь повышаются шансы на возвращение к более высоким значениям в диапазоне 65-66 руб./$1. Тем более, что в сентябре закупки валюты в рамках бюджетного правила сократятся.

Рынок нефти сохраняет оптимизм на фоне возвращения аппетитов к риску. Citigroup снизил прогноз по Brent на третий и четвертый кварталы до $62 и $64 соответственно, а также ожидает падения котировок до $53 за баррель в конце 2020 года. Предварительные прогнозы говорят о том, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю (отчет API выйдет ночью в среду, а отчет Минэнерго США появится в четверг).

Еще одним поводом для оптимизма в среду стали новости из Гонконга, где все же решили отказаться от изменений в законе об экстрадиции. Протестные настроения все еще сохраняются, но первоначальная их причина устранена, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+39% и +21,9% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11,1% и +3,5% "префы"), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+7,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,735 млрд рублей (из них 12,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и 9,419 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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