Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 4 сентября. Доллар и евро усилили снижение и торгуются вблизи минимальных значений с начала сессии на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, в том числе валют emerging markets, а также уверенному росту цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 60 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,91 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,08 копейки - до 69,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста и торгуется вблизи максимальных отметок к доллару и евро с начала сессии благодаря позитивной динамике мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets, а также с учетом нефти, уверенно дорожающей после падения накануне в связи с ростом опасений по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе. Между тем президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

В связи с усилением рисков для мировой экономики участники рынков рассчитывают на смягчение политики ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ примет решение относительно ставок на предстоящем заседании 12 сентября. По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. По мнению рынков, регулятор снизит размер ставки и возобновит программу количественного смягчения.

Заседание ФРС США состоится 17-18 сентября. По итогам заседания 30-31 июля ФРС снизила ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил об ухудшении прогноза для американской экономики, отметив, что Федрезерв "будет действовать должным образом для поддержания экономического подъема".

По словам Уильямса, "замедление глобального роста и геополитическая неопределенность несут в себе серьезные угрозы". Среди основных рисков - возможность "жесткого" Brexit, а также политическая нестабильность в Италии, Аргентине и Гонконге, заявил он. В США, по его словам, "опасения, связанные с торговой войной с Китаем, добавляют неопределенности", что заставляет бизнес более осторожно относиться к капиталовложениям.

Прогноз для американской экономики, "по существу, связан с глобальной ситуацией", и "при неопределенности прогнозов для достижения целей двойного мандата ФРС необходимы бдительность и гибкость", сказал Уильямс. Он подчеркнул, что за последние два месяца правительство США пересмотрело в худшую сторону оценки роста ВВП за прошедший год, а также показатели роста занятости. "По сути, эти пересмотры показывают, что импульс к росту в экономике США был несколько ниже, чем мы думали раньше, - еще до того, как прогноз ухудшился на фоне происходящих событий", - сказал Уильямс.

В августе министерство труда США заявило, что по предварительным оценкам, рост числа рабочих мест в финансовом году, завершившемся в марте 2019 года, был на 501 тыс. меньше, чем предполагалось ранее.

Поддержку рублю на торгах в среду также оказал удачный аукцион по размещению ОФЗ, проведенный Минфином. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 105,6044% от номинала, что соответствует доходности 7,29% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 61 млрд 139 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 3,1 раза. Выручка от аукциона составила 21 млрд 505 млн рублей. Цена отсечения установлена на уровне 105,5755% от номинала, что соответствует доходности 7,29% годовых.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в среду на ожиданиях очередного сокращения запасов топлива в США, несмотря на сокращение активности в производственном секторе. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 4,07% - до $60,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 4,12% - до $56,16 за баррель.

Рынок ожидает еженедельного отчета об изменении запасов топлива в Штатах от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного, из-за празднования Дня труда в понедельник. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, отчет укажет на падение запасов на 3,45 млн баррелей.

Между тем накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами компании "КСП Капитал УА" Василий Клочков, торги в среду проходят при позитивной динамике рубля по отношению к доллару и евро на фоне уверенного роста цен на нефть. "В пятницу пройдет заседание Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз закладывает понижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до уровня 7% годовых. Считаем, что это событие уже в рынке. Ситуация же, что прогноз не оправдается, может вызвать серьезные движения на российском рынке. Рубль в моменте считаем недооцененной валютой, пару "доллар-рубль" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ждем в районе 58 руб./$1. Повышательное коррекционное движение котировок нефти марки Brent до диапазона $62-68 за баррель может оказать существенную поддержку рублю и российском рынку в целом. Важно учитывать и квартальную экспирацию опционов на российском рынке в середине сентября, что также может оказать влияние на котировки", - отметил Клочков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рубль в среду укрепляет позиции, поддержку ему, в том числе, оказывал аукцион ОФЗ. "Негативные внешние настроения пока не сказываются на интересе инвесторов к российскому долговому рынку. Соответственно, сильных сигналов на выход нерезидентов нет. Поэтому у рубля вновь повышаются шансы на возвращение к более высоким значениям в диапазоне 65-66 за доллар. Тем более, что в сентябре закупки валюты в рамках бюджетного правила сократятся. Минфин планирует потратить на закупку валюты в период с 6 сентября по 4 октября 187,1 млрд рублей, или 8,9 млрд рублей в день. Кроме того, в целом можно говорить, что рынок все же готовится к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя аргументы за и против уравновешивают друг друга", - подчеркнул Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 сентября на 40,7 копейки, до 66,5002 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,94 копейки, до 73,0638 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 50,93 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,4307 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 57,17 копейки и составил 66,3829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 839,621 млн, из которых $706,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 133,456 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 12,43 копейки по отношению ко вторнику, до 73,0858 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 26,08 копейки и составил 73,0643 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,21 млн, из которых EUR176,513 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR443,697 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем перед предстоящим в конце недели заседанием ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 7 б.п. - до 7,4% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 6 б.п. - до 7,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - на 7,57% годовых.