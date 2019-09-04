Цены евробондов РФ в среду вновь подросли на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 4 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли на фоне ожиданий снижения ставок Федрезервом США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к незначительному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение - тридцатилетние бумаги).

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 3 сентября и составила 112,98% от номинала, что соответствует доходности 2,855% годовых (без изменения к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,26% от номинала (их доходность снизилась всего на 0,5 пункта - до 1,415% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 3 сентября на 68 базисных пунктов - до 130,13% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,925% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 84 базисных пункта - до 125,89% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,89% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 18 базисных пунктов - до 110,24% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,05% годовых), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 109,96% от номинала (доходность снизилась на 3 пунктов - до 2,275% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 82 базисных пункта - до 121,32% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,975% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 34 базисных пункта, до 107,46% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,16% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации продолжили расти в цене, в результате чего доходность десятилетних бумаг РФ с погашением в 2029 году снизилась на 5 базисных пунктов, а процентные ставки самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - на 4 базисных пункта. Аналогичную динамику демонстрируют практически все валютные долговые бумаги emerging markets, в их числе евробонды Индонезии, Колумбии, Бразилии. При этом заметно снижаются процентные ставки еврооблигаций Украины и Турции. И все это происходит на фоне усиления ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС после публикации слабых данных о производственной активности в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2019 года понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 51,3 пункта. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в августе упал до 47,2 пункта с 50,5 пункта в июле. Индикатор занятости снизился до 47,4 пункта с 51,7 пункта.