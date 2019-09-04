Рынок акций в среду сделал еще один шаг к годовым максимумам - Промсвязьбанк

"В среду вновь на российском фондовом рынке преобладали покупки, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Так, на рынок энергоносителей вернулись "быки", что привело к росту нефти марки Brent более чем на 3%. Также поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,6%, поднявшись в район 2790 пунктов. На этот раз лидерами торгов стали акции ВТБ, прибавившие более 8%. Компанию им составили бумаги ТГК-1 и МТС, выросшие на 3,75% и 2,5% соответственно. Хуже рынка торговались Аэрофлот и Полюс, потерявшие более 0,8%. Если днем ранее российскому рынку удалось продемонстрировать рост на негативном внешнем фоне, то сегодня "быки" получили поддержку извне. При этом индекс МосБиржи смог преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов и выступающее последней преградой на пути к историческим максимумам. Если рынку удастся закрепиться выше этой отметки, будет создан плацдарм для дальнейшего роста и установления новых исторических максимумов", - сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.