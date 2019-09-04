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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Все необходимые условия для выхода цен на золото выше 1560 долларов за унцию созданы - ИК "ФИНАМ"
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04 сентября 2019 года 17:48

Все необходимые условия для выхода цен на золото выше 1560 долларов за унцию созданы - ИК "ФИНАМ"

"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и нестабильность, и ожидания смягчения денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками", - говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    ФСК ЕЭС


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