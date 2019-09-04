"БКС Глобал Маркетс" открыл новую pair trade: покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза против "обычки"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" после внушительного ралли в бумагах компании, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Как отмечают эксперты, спред между "префами" и "обычкой" сузился до нуля - минимум за последние пять лет, а соотношение риск/доходность для держателей привилегированных акций "Сургутнефтегаза" улучшилось. "Благодаря существующей дивидендной политике, держатели "префов" будут продолжать получать около 9% дивидендной доходности по итогам операционной деятельности компании, а также выгоду в случае девальвации рубля, дополнительного инвестиционного дохода или дальнейшего повышения стоимости обыкновенных акций", - пишут они.

В то же время, по мнению аналитиков, существенная часть чистой денежной позиции "Сургутнефтегаза" в размере $52 млрд вряд ли будет потрачена. "Чистая денежная позиция "Сургутнефтегаза" стабильно повышалась и достигла $52 млрд на конец первого полугодия 2019 года. Тем не менее уже много лет рынок не учитывал эту статью в оценке компании, считая эту сумму частью российской банковской системы. Таким образом, мы сомневаемся, что существенная часть денежных средств компании будет конвертирована или использована в инвестиционных целях", - говорится в отчете.