Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря позитивной динамике внешних рынков и росту нефти

Москва. 4 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, в том числе валют emerging markets, а также росту цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,19 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,91 копейки - до 69,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 сентября на 40,7 копейки, до 66,5002 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,94 копейки, до 73,0638 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивной динамике мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets, а также с учетом нефти, дорожающей после падения накануне в связи с ростом опасений по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе. Между тем президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

В связи с усилением рисков для мировой экономики участники рынков рассчитывают на смягчение политики ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ примет решение относительно ставок на предстоящем заседании 12 сентября. По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. По мнению рынков, регулятор снизит размер ставки и возобновит программу количественного смягчения.

Кристин Лагард, выдвинутая на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), пообещала проявлять "гибкость", реагируя на новые трудности, с которыми сталкивается экономика. Выступая с речью в Европарламенте в среду, Лагард сказала, что экономику еврозоны в ближайшее время ждут новые риски, в основном связанные с внешними факторами, в то время как инфляция остается стабильно ниже целевого показателя. При этом она отметила, что текущая траектория денежно-кредитной политики ЕЦБ остается обоснованной.

Лагард, которая, как ожидается, займет пост главы ЕЦБ 1 ноября, также выступила в поддержку нетрадиционных мер регулятора, принятых с середины 2014 года, сказав, что они "укрепили уверенность в восстановлении экономики и содействовали росту занятости".

В свою очередь, ЦБ РФ проведет заседание по уровню ключевой ставки 6 сентября. Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в ближайшую пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0% годовых, что вернет ее к уровню марта 2014 года. Регулятор, по мнению экспертов, может принять такое решение на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также с учетом скромных темпов экономического роста.

Поддержку рублю также оказывает удачный аукцион по размещению ОФЗ, проведенный Минфином. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 105,6044% от номинала, что соответствует доходности 7,29% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 61 млрд 139 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 3,1 раза. Выручка от аукциона составила 21 млрд 505 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 105,5755% от номинала, что соответствует доходности 7,29% годовых.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,27% - до $59,0 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,59% - до $54,8 за баррель.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти накануне стали слабые статданные из США. Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, которые являются границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

"В среду рубль и почти все валюты на развивающихся рынках демонстрируют заметное укрепление к доллару. Американская валюта начала активно слабеть еще во вторник ближе к вечеру после выхода слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. В августе значение индекса впервые с августа 2016 года оказалось ниже ключевого уровня в 50 пунктов. Вышедшие данные мгновенно повысили потенциал дальнейшего снижения процентной ставки ФРС, оказав поддержку финансовым рынкам и давление на доллар. При этом участники рынка с радостью ухватились за возможность зафиксировать прибыль в американской валюте после ее активного роста в последние две недели (во вторник индекс доллара DXY достигал максимума с мая 2017 года). В результате в среду глобальная коррекция доллара продолжается, что оказывает серьезную поддержку рублю на внутреннем рынке (и чуть меньшую поддержку в паре с единой европейской валютой из-за ее роста к доллару на международном рынке)", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта восстанавливается в тренде с прочими рисковыми активами благодаря выходу более сильных, чем ожидалось, данных по китайской деловой активности (PMI в сфере услуг на уровне 52,1 пункта, по прогнозу было 51,7 пункта). Дополнительным поводом для улучшения настроений на глобальных площадках стала умеренная разрядка ситуации с Brexit в Великобритании, где несколько снизилась вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки. Мы воспринимаем текущий всплеск оптимизма как временное явление, поскольку фундаментальные факторы риска (эскалация торговой войны, замедление мировой экономики, крайне высокий уровень геополитической неопределенности) никуда не исчезли. На горизонте ближайших месяцев рубль остается уязвимым", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"С точки зрения общего сантимента умеренно позитивным фактором для основной группы валют EM может стать стабилизация курса китайского юаня - пара "доллар-юань" вернулась ниже отметки в 7,17 юаня/$1. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging Market Currency Index) продолжает держаться вблизи отметки в 1590 пунктов, и вполне вероятно, что текущие нейтральные настроения могут продлиться до заседаний ведущих центральных банков (ЕЦБ 12 сентября и Федрезерва 18 сентября). (. . .) Консолидация пары "доллар-рубль" в диапазоне 66,5-67 руб./$1 может быть продолжена", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем перед предстоящим в конце недели заседанием ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 7 б.п. - до 7,4% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 6 б.п. - до 7,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - на 7,57% годовых.