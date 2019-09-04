Фундаментальные показатели в сырьевом секторе выглядят слабыми - Julius Baer

Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото устремилось вверх к 1550 долл. США за унцию, в том числе благодаря ослаблению американской валюты. На фоне низких темпов роста экономики и невысокого спроса фундаментальные показатели по рынку действительно оказались не впечатляющими для нефти и циклических металлов.

"Финансовые рынки все еще не нашли ответ на вопрос, заканчивается ли текущий цикл или всего лишь приостанавливает свой рост, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы склоняемся к последнему, однако вероятность обоих сценариев примерно одинаковая. Центральные банки, скорее всего, вступят в режим борьбы с рецессией, однако темпы экономического роста могут оставаться слабыми существенную часть 2020 года. В таких условиях спрос на нефть будет пониженным, а объем предложения останется достаточно высоким. Рост производства сланцевой нефти в США замедляется, но с учетом роста поставок из Канады и Бразилии, нефтяные державы, скорее всего, будут придерживаться политики ограничения добычи".

Что касается рынка металлов, то здесь наибольшее значение имеет ситуация в Китае, при этом прогноз по спросу выглядит, по мнению эксперта, спокойным. Китайское правительство в этот раз стимулирует рынок не через секторы недвижимости и инфраструктурных проектов, а через потребление, поскольку его беспокоит ситуация с закредитованностью экономики.

"В целом, за исключением рынков золота и серебра, фундаментальные показатели в сырьевом секторе выглядят слабыми. Это в основном уже учтено в "медвежьих" настроениях игроков. Мы подтверждаем нейтральную позицию по сырьевым товарам, в том числе учитывая наличие большого количества факторов неопределенности", - резюмирует Норберт Рюкер.