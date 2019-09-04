Рекомендуем покупать акции ФСК ЕЭС с потенциалом роста 25% - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети РФ. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - 0,217 руб. при текущей рыночной цене порядка 0,173 руб., потенциал роста - 25% на годовом временном горизонте, говорится в обзоре ГК "ФИНАМ".

"Ключевым фактором привлекательности акций ФСК ЕЭС мы считаем дивидендный профиль эмитента, - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых..- Дивидендная история транслирует тенденцию на повышение выплат. В последние 4 года доходность на дату закрытия реестра составляла в среднем 8,2%, что можно считать интересным уровнем для дивидендного портфеля. В будущем мы ожидаем серию дивидендов с доходностью свыше 10%, несмотря на увеличение инвестиционной программы".

Также эксперт отмечает, что дивиденд за первое полугодие 2019 года может составить рекордные 0,0186 руб. (+16% г/г) и покупка акций ФСК ЕЭС выглядит выгодной при текущей доходности 10,7% на фоне того, что в последние 4 года средняя доходность на дату закрытия реестра составляла 8,2%, а среднеотраслевая по итогам первого полугодия 2019 года - 6,3%. Кроме того, по форвардным мультипликаторам бумаги компании оцениваются с дисконтом в среднем 22% по отношению к российскому электросетевому комплексу.

"Мы повышаем рекомендацию по акциям ФСК ЕЭС с "держать" до "покупать" и целевую цену с 0,187 до 0,217 руб. Потенциал бумаг мы оцениваем в 25% в перспективе года", - резюмирует Наталья Малых.

ФСК ЕЭС - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Протяженность линий электропередач составляет 145,9 тыс.км., трансформаторная мощность 351,9 ГВА.

Контрольный пакет акций компании, 80,13%, принадлежит госкомпании Россети. У Росимущества находится 0,59% акций. У компании выпущены обыкновенные акции и ГДР с листингом на Лондонской Фондовой Бирже. Free-float обыкновенных акций 21%.

Прибыль акционеров во 2 квартале 2019 года выросла на 13,5% г/г. Денежный поток до учета процентов увеличился на 10%, до 30,7 млрд.руб. Результаты за 2-й квартал подтвердили тенденцию к улучшению операционной рентабельности в этом году. Маржа скорректированного показателя EBITDA повысилась на несколько процентных пунктов до 54,7% во 2К2019 и до 56,9% в 1П2019.

В обзоре также отмечается, что индексация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с 1 июля 2019 года составит 5,5%. При благоприятной динамике операционных затрат (-3% г/г во 2К и -8% г/г в 1К) это создает предпосылки для улучшения рентабельности EBITDA в 2019 г. и поможет компенсировать снижение доходов от техприсоединения.