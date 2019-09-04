Утренние прогнозы: оптимизм будет ограничен

В среду утром аналитики предполагают позитивный старт фондовых торгов в России, однако оптимизм будет ограничен.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Локальное улучшение "риск-аппетита" на рынках может способствовать повторному тесту индексом МосБиржи зоны 2780-2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра позитивный. Преимущественно в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия, а американские фьючерсы подрастают и вовсе на 0,6%. Около полупроцента прибавляет нефть. Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в пределах 0,4-0,5%. Но далеко не факт, что подъем продлится и далее. Во-первых, ведущие мировые индексы и нефть сейчас очень волатильны. Да и при приближении к отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи желание фиксации будет нарастат".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,4%, в районе 2780-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее инерционное повышение в диапазон 2790-2800 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный или слабо позитивный. Пока новостей о возобновлении переговоров США и КНР нет, но нет и неприятных сюрпризов. В Китае сфера услуг "берёт пальму первенства в свои руки", компенсируя некоторое замедление промышленности. Благодаря этому нефть приостановила своё падение, что позитивно и для российского рынка. Тем не менее, в начале дня ждём консолидации рынка".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем можно ждать восходящей динамики в начале сессии. Игроки на повышение постараются укрепить свои позиции, но в целом стоит помнить, что нефтяные котировки и американские индексы остаются под краткосрочным давлением, и это может ограничивать оптимизм на российских площадках".