У цен на нефть сохраняется потенциал снижения - ИК "Велес Капитал"

"В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет оставаться под прессингом, ведущие экономики Европы могут вступить в рецессию, риски замедления темпа роста экономики США повышаются. Таким образом, мы считаем, что у текущих цен на нефть сохраняется потенциал снижения, а отскок вверх возможен лишь при снижении градуса противостояния Китая и США при прочих равных. В следствие этого мы понижаем прогноз средней цены на нефть на 2019 г. с $70 до $63 за баррель. Прогноз на 2020 г. понижен с $70 до $55 за баррель", - сообщается в комментарии ведущего аналитика по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова.

Стремительный рост предложения из-за бума добычи сланцевой нефти в США и слабеющий спрос из-за торговых войн с двойной силой давят на цены на нефть. Дальнейший сценарий развития событий является пессимистичным: США продолжат "заливать" рынок нефтью с относительно низкой себестоимостью, а вероятность усиления разногласий в урегулировании торговых отношений между США и Китаем гораздо выше, нежели шанс, что стороны пойдут навстречу друг другу. По крайней мере, такой вывод можно сделать из полуторагодового противостояния двух стран. Если не принимать во внимание разовые события, такие как кризис в Венесуэле, конфликты на Ближнем Востоке и прочие, то основным инструментом, который позволит удержать цены на нефть от сползания вниз является соглашение ОПЕК+, а точнее, действия Саудовской Аравии. Если Саудовская Аравия, как и раньше, будет резко снижать добычу, несмотря на квоты и в ущерб рыночной доле, то ценам на нефть удастся удержаться на текущих уровнях - около $60 за баррель. Если в какой-то момент страна решит, что ее рыночная доля упала слишком сильно, и политика по добыче будет пересмотрена, то ожидается снижение цен до $40 за баррель - эта цена обеспечит рентабельность американским производителям и еще сможет удерживать высокое предложение нефти в мире, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". Пока что ОПЕК отчаянно борется за удержание цен на нефть: добыча картеля находится у минимума за последние 5 лет.