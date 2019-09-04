.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / VEON: возможное снижение дивидендов компенсируется ростом инвестиционной активности - Райффайзенбанк
.
04 сентября 2019 года 13:17
VEON: возможное снижение дивидендов компенсируется ростом инвестиционной активности - Райффайзенбанк
"Во вторник VEON опубликовал новую стратегию, в рамках которой помимо традиционных бизнес-единиц "Связь" и "Новые услуги" будет создано третье ключевое направление "Будущие активы", которое будет заниматься поиском, приобретением и развитием новых технологий. VEON также разделил рынки присутствия на три типа: ключевой рынок (Россия), рынки роста (Пакистан, Украина, Казахстан, Узбекистан) и развивающиеся рынки (Алжир, Бангладеш, Армения, Грузия и Кыргызстан). Руководство VEON рассматривает первые две группы рынков как стратегически важные, с точки зрения аллокации капитала, а в отношении третьего типа рассматриваются разные возможности, в том числе и выход с этих рынков, - говорится в обзоре аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина. - В обновленной стратегии также была изменена дивидендная политика: вместо прогрессивных дивидендных выплат в абсолютном выражении VEON планирует выплачивать не менее 50% от свободного денежного потока при целевом уровне долговой нагрузки 2,4х Чистый долг/EBITDA по стандартам МСФО 16 (по состоянию на конец 2 кв. 2019 г. было 2,0х). Плановый свободный денежный поток в среднесрочном периоде ожидается на уровне 800 млн долл., таким образом, по нижней границе новой политики дивиденды могут быть на 25% ниже, чем в 2019 г. Однако фактический размер дивидендов будет определяться собранием акционеров, и руководство отметило, что прошлые выплаты также будут приниматься во внимание, так что, вероятно, снижение будет не таким значительным. На наш взгляд, положительный эффект на долговую нагрузку от потенциального снижения дивидендов будет нивелирован увеличением инвестиционной активности, в частности, в блоке "Будущие активы", и мы рассматриваем заявленный целевой уровень долговой нагрузки 2,4х Чистый долг/EBITDA как среднесрочный ориентир".
.
04 сентября 2019 года 19:29
Москва. 4 сентября. Доллар и евро усилили снижение и торгуются вблизи минимальных значений с начала сессии на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, в том числе валют emerging markets, а также уверенному росту цен на нефть. читать дальше
.04 сентября 2019 года 19:12
Москва. 4 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли на фоне ожиданий снижения ставок Федрезервом США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к незначительному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение - тридцатилетние бумаги). читать дальше
.04 сентября 2019 года 19:01
"В среду вновь на российском фондовом рынке преобладали покупки, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Так, на рынок энергоносителей вернулись "быки", что привело к росту нефти марки Brent более чем на 3%. Также поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. В Европе к вечеру... читать дальше
.04 сентября 2019 года 18:42
Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 18:21
К середине недели рублю удается отыграть часть ослабленных позиций и укрепиться до уровней 66,4, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Тем не менее, мы сохраняем наш взгляд на рублёвую валюту и считаем, что существенных предпосылок для более выразительных... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:23
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую pair trade: покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" после внушительного ралли в бумагах компании, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 16:53
Вновь повышаются шансы на возвращение рубля к более высоким значениям в диапазоне 65-66 за доллар - "Открытие Брокер"
сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. - В целом можно говорить, что рынок всё же готовится к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя аргументы за и против уравновешивают друг друга. Поддержку рублю также оказывает проведённый аукцион ОФЗ. Минфин... читать дальше
.04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:43
Москва. 4 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, в том числе валют emerging markets, а также росту цен на нефть. читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:22
Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшей перспективе на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках - Банк "Санкт-Петербург"
Плановый объем покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила в сентябре составит 187,1 млрд руб. (около $2,8 млрд) против 246,2 млрд руб. в августе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Помимо этого, еще около 59 млрд руб. (около $0,9 млрд) ЦБ направит на покупку валюты в рамках... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 14:42
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций компании составляет $1,16 за штуку,... читать дальше
.04 сентября 2019 года 14:20
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети РФ. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - 0,217 руб. при текущей рыночной цене порядка 0,173 руб., потенциал роста - 25%... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.