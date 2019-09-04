Brent торгуется у $58,5 за баррель

Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник из-за слабых статданных из США и опасений, что американо-китайский торговый конфликт окажется затяжным.

В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда. По итогам августа индексы снизились, завершив в "красной зоне" всего лишь второй месяц с начала года.

Как сообщалось, в воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

"Вероятность замедления роста спроса на топливо, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки, - говорит аналитик HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Также негативным фактором стали слабые статданные из США".

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Дополнительное давление на рынок оказали новости из Великобритании, где премьер-министр и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов.

В среду британский парламент рассмотрит законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года. Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что если законопроект будет одобрен, он будет добиваться проведения внеочередных выборов.

Капитализация Boeing Inc. упала на 2,7% на сообщениях, что компания испытывает проблемы с получением разрешений мировых регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX.

Цена бумаг Apple Inc. опустилась на 1,5%, поскольку новые китайские пошлины затронули ее продукцию, включая часы Apple Watch.

Акции ритейлера одежды Levi Strauss подорожали на 0,4% на новости, что компания выкупит около 80 розничных магазинов Levi's и Dockers в Латинской Америке у компании The Jeans Co.

Котировки бумаг Tailored Brands снизились на 1,5%, несмотря на заключение партнерского соглашения с Национальной футбольной лигой (NFL). Теперь клиенты компании, специализирующейся на пошиве и продаже мужской деловой одежды, смогут выбрать подкладку для костюмов с брендом любимой команды.

Стоимость акций сервиса по доставке еды Square Inc. уменьшилась на 1,2%, хотя аналитики MoffettNathanson и SunTrust улучшили рекомендации по бумагам компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 сентября уменьшился на 285,26 пункта (1,08%) и составил 26118,02 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 20,19 пункта (0,69%) - до 2906,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 88,72 пункта (1,11%) и составил 7874,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают макроэкономические статданные из Китая и Австралии.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, более широкий Topix снизился на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,1%.

Китайские индексы получили поддержку от статданных, указавших на рост сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в августе до 51,6 пункта с июльских 50,9 пункта, по данным Caixin и Markit. PMI в секторе услуг подскочил до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали лишь незначительного повышения, до 51,7 пункта.

Южнокорейский Kospi растет на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, индийский BSE Sensex - менее чем на 0,1%. Индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 3% на сообщениях газеты South China Morning Post о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм формально отзовет закон об экстрадиции, вызывавший негодование жителей города и послуживший причиной многомесячных протестов.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 0,3% на данных, что рост ВВП Австралии во втором квартале оказался минимальным за 10 лет.

Как сообщалось, экономика Австралии в апреле-июне увеличилась на 1,4% в годовом выражении и на 0,5% в поквартальном. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Акции японских автопроизводителей Nissan и Mitsubishi дешевеют на 1,5% и 2,2% на данных о резком падении продаж автомобилей в Южной Корее на фоне бойкота японских товаров.

Между тем цена бумаг ритейлера Fast Retailing поднимается на 0,9%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2,9%.

Капитализация Sony Corp. увеличилась на 0,85% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Rating повысило долгосрочные рейтинги компании с "BBB+" до "A-".

Котировки акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 3,2%, девелоперов New World Development и Country Garden - на 2,7% и 3,5% соответственно.

Стоимость акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix растет на 3,4%, австралийской нефтедобывающей компании Oil Search - на 2,8%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подорожали на $0,24 (0,41%) - до $58,5 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,4 (0,68%) и составляла на закрытие $58,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,28 (0,52%) - до $54,22 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,16 (2,11%), до $53,94 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

"Вероятность замедления роста спроса на топливо, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки, - говорит аналитик HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Также негативным фактором стали слабые статданные из США".

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.