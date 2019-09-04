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04 сентября 2019 года 11:35

Рынок акций РФ утром поднялся к 2800 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидируют "Мечел" и "Сургутнефтегаз"

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ утром в среду поднялся в район 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум с 11 июля) на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой новостями из Азии; лидерами роста выступают акции "Мечела" и "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2789,81 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2799,41 пункта), индекс РТС - 1323,04 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 66,42 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+3,9% и +2,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+2,7%, до 36,44 рубля; +1,5% "префы", до 38,63 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%).

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в минувшую пятницу на фоне известий, что компания создала дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли уже на 37%, "префы" - на 20%.

Просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,8-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,9%).

В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

Гонконгский Hang Seng подскочил в среду на 4% на сообщениях газеты South China Morning Post о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм формально отзовет закон об экстрадиции, вызвавший негодование жителей города и послуживший причиной многомесячных протестов.

В среду британский парламент рассмотрит законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit еще на три месяца - до 31 января 2020 года. Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что если законопроект будет одобрен, он будет добиваться проведения внеочередных выборов.

Нефть в среду также дорожает после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,46 за баррель (+0,3% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $54,24 за баррель (+0,6% и -2,1% во вторник).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", ралли в акциях "Сургутнефтегаза" вызвано позитивными ожиданиями инвесторов относительно изменений в подходе компании к своей денежной "подушке" на фоне недавнего объявления о создании дочерней компании, ориентированной на финансовые вложения. Положительные изменения в управлении денежной "подушкой" действительно могут означать значительный потенциал роста акционерной стоимости, но пока нет признаков подтверждения такого сценария. Эксперты "Атона" сохраняют "нейтральную" позицию по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза", пока не станут известны новые подробности.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи затормозит рост рынка акций. Сколько продлится рост в акциях "Сургутнефтегаза" и что будет потом - сильная фиксация прибыли или боковик - пока спрогнозировать сложно.

Несколько месяцев назад наблюдалась такая же картина в общем необоснованного роста в акциях "Газпрома". Поэтому нельзя исключить, что после восходящего тренда, по примеру "национального достояния", "Сургут" просто перейдет в новый ценовой уровень. Пока же акции компании продолжают лидировать по биржевым оборотам.

Ведущие мировые индексы и нефть остаются волатильными, а при приближении к отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи игроки будут фиксировать прибыль. На фоне роста нефти рубль начал укрепляться и ушел под отметку 66,5 руб./$1. Однако на сильный рост российской валюты пока рассчитывать не приходится. Рынку нужно еще будет смириться со снижением ставки ЦБ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда ЦБ должен сократить объем закупки валюты в рамках "бюджетного правила", считает аналитик.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что небольшая волна оптимизма поддерживает российский рынок акций в среду. "Российский рынок акций немного восстановится сегодня, следуя за динамикой азиатских рынков, хотя любой рост будет ограничен на фоне неопределенности вокруг Brexit и нового тупика в американо-китайских торговых переговорах", - считает он.

Акции "Сургутнефтегаза" продолжают расти на фоне слухов о том, что компания может инвестировать часть своих прибылей или провести обратный выкуп бумаг. Тем временем, отсутствие прогресса в торговых переговорах, опасения в отношении глобального роста и рост добычи странами ОПЕК по-прежнему оказывают давление на цены на нефть, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон складывается в пользу "быков": нефть растет после отката, сигналы с мировых фондовых площадок начали улучшаться.

Поддержку биржам азиатского региона оказали данные о росте индекса деловой активности Caixin в сфере услуг КНР в августе - с 51,6 до 52,1 пункта. Для нефти Brent ближайшей важной поддержкой выступает минимум августа $55,89 за баррель. Еженедельные данные Американского института нефти будут опубликованы в среду вечером, а Минэнерго США - в четверг из-за выходного в США в понедельник.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что слабая статистика из США (индекс деловой активности в производственном секторе ISM) увеличивает вероятность более мягкой позиции ФРС. После выхода статистики оценка вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов, согласно фьючерсам на ставку, увеличивалась с 16% до 26%. В базовом сценарии ожидается снижение ставки через две недели на 25 базисных пунктов, однако для участников рынка ключевое значение будет иметь риторика регулятора в сопроводительном заявлении, и в случае отказа от формулировки о локальном снижении ставок в середине цикла участники рынка получат большую уверенность в поддержке от ФРС.

Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может способствовать повторному тесту индексом МосБиржи зоны 2780-2800 пунктов. Факторами риска остаются отсутствие четкости в вопросе торговых переговоров между США и Китаем, а также эскалация темы Brexit, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+12,4%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,2%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,988 млрд рублей (из них 4,337 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и 2,828 млрд рублей - на "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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