Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивной динамике нефти

Москва. 4 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике цен на нефть после снижения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,51-66,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,56 руб./$1 (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,05 руб./EUR1 (также -19,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на те же 19,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,57 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дорожающей после падения накануне в связи с ростом опасений по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе. Между тем президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

В воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированных на сентябрь.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подорожали на 0,48% - до $58,54 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,67% - до $54,3 за баррель.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти накануне стали слабые статданные из США. Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, которые являются границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.