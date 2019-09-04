Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка подрасти

Москва. 4 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник из-за слабых статданных из США и опасений, что американо-китайский торговый конфликт окажется затяжным. В воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь. Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас. "Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

Дополнительное давление на рынок оказали новости из Великобритании, где премьер-министр и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов. В среду британский парламент рассмотрит законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit еще на три месяца - до 31 января 2020 года. Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что если законопроект будет одобрен, он будет добиваться проведения внеочередных выборов.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в среду разнонаправленную динамику, инвесторы оценивают макроэкономические статданные из Китая и Австралии. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,13%. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,1%. Китайские индексы получили поддержку от статданных, указавших на рост сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в августе до 51,6 пункта с июльских 50,9 пункта, по данным Caixin и Markit. PMI в секторе услуг подскочил до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали лишь незначительного повышения, до 51,7 пункта.

Южнокорейский Kospi растет на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, индийский BSE Sensex - менее чем на 0,1%. Индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,3%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3% на сообщениях газеты South China Morning Post о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм формально отзовет закон об экстрадиции, вызывавший негодование жителей города и послуживший причиной многомесячных протестов. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 0,3% на данных, что рост ВВП Австралии во втором квартале оказался минимальным за 10 лет. Как сообщалось, экономика Австралии в апреле-июне увеличилась на 1,4% в годовом выражении и на 0,5% в поквартальном. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК подорожали на 0,58% - до $58,6 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на 0,68% и составляла на закрытие $58,26 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 0,72% - до $54,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на 2,11%, до $53,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась чуть более чем на четверть к предыдущему торговому дню, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,47 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,46 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 сентября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 625,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,2%), "ВБРР-001Р-01" (+0,47%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,35%), "Роснефть-04" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 25,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-126R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 779,730 млн рублей. Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрен дополнительный доход, размер которого зависит от движения котировок акций компаний, таких как Estee Lauder, Snap Inc, adidas AG, Activision Blizzard Inc. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ФГУП "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 7,69% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 3 сентября. Техническое размещение выпуска запланировано на 5 сентября. Облигации размещались в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "ЮниМетрикс" (Новосибирская область) планирует 9 сентября начать размещение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в середине сентября планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, бумаги имеют квартальные купоны. В обращении облигаций самого ХКФ банка нет, последний раз эмитент выходил на рынок облигаций в 2013 году. Далее банк проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". В апреле текущего года прошло размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей по ставке купона 10% годовых. Таким образом в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 6,5 млрд рублей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) во второй половине сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-01 объемом от 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Срок обращения бумаг - 2 месяца. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 661 тыс. 89 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 13,2% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-07 на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего купона - 7,91% годовых.