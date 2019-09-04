На горизонте ближайших месяцев рубль остается уязвимым - "Нордеа Банк"

"На горизонте ближайших месяцев рубль остается уязвимым. Из внутренних факторов отметим предстоящие сегодня размещение ОФЗ на сумму 20 млрд руб. с погашением в 2022 и в 2024 годах, а также сообщение Минфина об объеме покупок валюты в сентябре. Перечисленные внутренние события, по нашему мнению, сейчас имеют нейтральное влияние на рубль, который преимущественно находится во власти внешних факторов", - отмечается в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".