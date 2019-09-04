Рост нефтяных котировок до отметок значимо выше $60/bbl является маловероятным - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,6/bbl, WTI - $54,3/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают опубликованные в утренние часы данные по деловой активности в Китае, которые указывают на то, что китайская экономика пока сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся торговые противоречия между КНР и США. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому сегодняшние данные умеренно снизили опасения игроков по поводу мирового спроса на энергоносители, что поддерживает оптимизм на нефтяном рынке. Тем не менее, этот оптимизм, на наш взгляд, вряд ли будет продолжительным, так как риски дальнейшей эскалации торговой войны и замедления глобальной экономики по-прежнему являются повышенными. На этом фоне рост нефтяных котировок до отметок значимо выше $60/bbl является маловероятным", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".