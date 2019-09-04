Ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ в ожидании итогов заседания ЦБ РФ - Промсвязьбанк

"После переоценки рынка ОФЗ в понедельник при снижении кривой на 4-7 б.п. до новых минимумов с начала года во вторник котировки госбумаг ожидаемо перешли к консолидации: доходность 5-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. – до 6,78% годовых, 10-летних – также на 1 б.п. – до 7,09% годовых. До заседания Банка России в пятницу ожидаем увидеть продолжения консолидации рынка – снижение ставки на 25 б.п. – до 7% уже в цене, при этом для продолжения роста котировок госбумаг инвесторам будут важны комментарии регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (данное заседание является опорным, на котором ЦБ, вероятно, представит новый прогноз по инфляции). Мы также ожидаем снижения ставки в сентябре на 25 б.п. и еще 1 снижение до конца 1 квартала 2020 года – до 6,75%. В этом ключе среднесрочный потенциал для снижения доходности госбумаг по-прежнему сохраняется: порядка 10 б.п. для 10-летнего выпуска и 40 б.п. для коротких 2-3-летних бумаг", - говорится в обзоре специалиста Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича.