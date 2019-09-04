Сил для решительного броска вверх у нефти пока нет - "Открытие Брокер"

"Нефть начала день с небольшого повышения, реагируя на статистику из Китая. Однако сил для решительного броска вверх у нефти пока нет. Основной идеей на рынке остаётся ожидание замедления мировой экономики и замедление роста спроса на нефть. В среду также выйдет статистика API по запасам", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.