Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"

"Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,4%, в районе 2780-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее инерционное повышение в диапазон 2790-2800 пунктов. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючеров", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.