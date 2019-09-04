Ждем, что потенциал роста нефти все-таки реализуется - Алор Брокер

"Нефть в среду утром вновь торгуется около отметки 58,5 доллара за баррель, которая как магнитом притягивает котировки и не дает им ни уйти сильно вверх, ни опуститься в район 55 долларов. Впрочем, такой уровень цен мы считаем фундаментально неоправданно низким и ждем, что потенциал роста все-таки реализуется", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.