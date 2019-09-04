Рубль может укрепиться и уйти под отметку 66,5 за доллар - Алор Брокер

"Пара доллар-рубль во вторник "ткнулась" в отметку 67, но вновь от нее развернулась, чему отчасти способствовало небольшое ослабление доллара на мировом рынке. В среду с утра пара евро-доллар стабильна, и не исключено, что пройдет небольшая фиксация коротких позиций по ней, в результате чего она отскочит выше 1,10. При таком раскладе и с учетом растущей нефти рубль может укрепиться и уйти под отметку 66,5 за доллар. Однако на сильный рост российской валюты пока рассчитывать не приходится. Рынку нужно еще будет смириться со снижением ставки ЦБ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда ЦБ должен сократить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.