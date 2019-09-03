Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник вечером на фоне падающей нефти

Москва. 3 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне очередной волны падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 67,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,57 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла 30,5 копейки - до 70 рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля 3 сентября связано прежде всего с негативными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов во вторник из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,4% - до $57,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 2,7%, до $53,62 за баррель.

По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров. Источники сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки. Кроме того, давление на котировки оказывают сигналы роста добычи в странах ОПЕК. Объем добычи в странах картеля, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, вырос на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 29,99 млн б/с. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.

"Сегодня российский рубль умеренно снижается в основных валютных парах, причем отечественная валюта торгуется в общемировом контексте. В частности, мировые рынки капитала сегодня в основном снижаются на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем, что негативно влияет не только на мировую торговлю в целом, но и потенциально угрожает темпам мирового экономического роста. На этом фоне активно растет золото, сохраняется высокий спрос на US Treasuries, как "защитные активы". С другой стороны, заметно падают фондовые рынки, нефть марки Brent снижается на 1,5%. Все это в совокупности создает негативный внешний фон для рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко, давление на валюты развивающихся рынков во вторник усилилось - инвесторов тревожат торговая война и перспективы несогласованного выхода Великобритании из ЕС. Агентство Bloomberg сообщило, что участники американо-китайских торговых переговоров неожиданно столкнулись с проблемами, пытаясь согласовать график сентябрьского визита китайской делегации в США. При этом в китайских СМИ появились очень негативные комментарии по поводу введенных Соединенными Штатами дополнительных импортных пошлин, вступивших в силу в воскресенье. Инвесторов также тревожит перспектива несогласованного выхода Великобритании из ЕС, особенно после того, как британский премьер Борис Джонсон в понедельник заявил, что будет рассматривать любые попытки парламента помешать Brexit как голосование по вопросу о доверии кабинету. В этом случае в Великобритании будут назначены парламентские выборы всего за две недели до 31 октября, то есть до крайнего срока выхода страны из Евросоюза. В результате британский фунт стерлингов во вторник подешевел до уровня менее $1,2, обновив многолетние минимумы.

По словам аналитиков Нордеа банка, внешний фон с отсутствием конструктивного диалога между Китаем и США, со слабеющим юанем и с падением фунта на неопределенности по выходу Великобритании из ЕС создает крайне негативную атмосферу вокруг рисковых активов. В таких условиях фундаментально у рубля по-прежнему отсутствуют факторы поддержки. Таким образом, есть большая вероятность того, что доллар завершит неделю выше отметки 67 рублей. В паре с евро у российской валюты остается несколько больше шансов на сохранение относительно комфортных позиций. Открытые ранее длинные позиции по рублю продолжают сокращаться и в настоящее время находятся примерно на уровне марта прошлого года. Сокращение большого навеса длинных рублевых позиций отражает ослабление нацвалюты, наблюдаемое в течение последнего месяца. Тем не менее, размер открытых длинных позиций все еще остается весьма существенным. При дальнейшем ухудшении настроений инвесторов остается еще достаточное пространство для ликвидации длинных позиций и, как следствие, для давления на рубль.

По мнению эксперта Райффайзенбанка Станислава Мурашова, объем нефтегазовых допдоходов в сентябре снизится до 203 млрд рублей против 237 млрд рублей (предварительная оценка Минфина), что будет связано с падением цен на нефть в рублях почти на 3,7% в августе по сравнению с июлем. С учетом отложенных покупок валюты, в сентябре объем интервенций составит около $4 млрд против $4,5 млрд в августе. Но подобное снижение покупок валюты вряд ли окажет заметную поддержку рублю. Согласно модели экспертов Райффайзенбанка, в августе-декабре этого года по сальдо счета текущих операций будет получено всего $6-8 млрд. Это меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для исполнения бюджетного правила ($4-5 млрд в месяц). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, который какое-то время будет компенсироваться ее запасом в банковском секторе, а по мере исчерпания произойдет ослабление рубля и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 4 сентября на 28,37 копейки, до 66,9072 руб./$1, и поднял курс евро на 3,06 копейки, до 73,2032 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 49,8 копейки по отношению к пятнице (2 сентября торги данными контрактами не проводились в связи с выходным днем в США) и составил 66,937 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 26,71 копейки - до 66,9588 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 955,16 млн, из которых $680,668 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 274,492 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,58 копейки по отношению к понедельнику, до 73,2101 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 16 копеек - до 73,3221 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR581,559 млн, из которых EUR154,841 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,718 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник либо не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, либо немного снизились. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,37% годовых, а ставка на семидневный срок остались на уровне 7,40% годовых. Процентная ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, а ставки на сроки 3 месяца и 6 месяцев снизились на 3 б.п. и 2 б.п. - до 7,55% и 7,58% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 3 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,36 трлн рублей (при лимите 2,36 трлн рублей и общем спросе 2,991 трлн рублей) в среднем по ставке 7,19% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 27 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,215 трлн рублей (при лимите 2,4 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

Кроме того, Банк России 3 сентября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 404,4 млрд рублей (при лимите 520 млрд рублей) в среднем по ставке 7,20% годовых.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с момента проведения последних налоговых платежей в прошлую среду остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ успели восстановиться до комфортного значения. На утро операционного дня во вторник банки располагали 2,3 трлн рублей на корсчетах в ЦБ против 1,9 трлн рублей после проведения последних налоговых платежей августа. Кредитные организации восполнили запасы ликвидности главным образом через операции РЕПО с Федеральным казначейством. Однако ставки МБК по-прежнему не спешат корректироваться: индикативная ставка MosPrime "овернайт" снизилась лишь на 5 базисных пунктов и с конца июля так и не опускалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Во вторник банки закрывают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Судя по тому, что регулятор не только не сократил недельный лимит на депозитном аукционе, но и решил изъять дополнительную ликвидность через депозитные операции "тонкой настройки", банки уже располагают необходимым объемом средств на корсчетах в ЦБ для усреднения и даже имеют определенный избыток ликвидности. Абсорбирование ликвидности Банком России, по всей видимости, продержит ставки МБК на текущих уровнях вплоть до вероятного решения о снижении ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу.