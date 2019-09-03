Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, индекс МосБиржи вышел в плюс за счет ралли Сургутнефтегаза

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля и просадки мировых площадок из-за отсутствия ясности в дате торговых переговоров США и Китая; раллировали вторые торги подряд на рекордных оборотах акции "Сургутнефтегаза", за счет которых индекс МосБиржи смог выйти в "плюс", а индекс РТС удержал рубеж 1300 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2774,2 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1303,49 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 67,05 рубля (+0,26 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 15,2% (до 35,5 рубля; объем торгов превысил 15,851 млрд рублей), "префы" - на 12,6% (до 38,06 рубля, оборот - 15,489 млрд рублей). На максимумах взлет "обычки" достигал 21%, "префов" - 18,1%, суммарный оборот по этим бумагам превысил суммарные объемы сделок с акциями Сбербанка (MOEX: SBER) и "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в минувшую пятницу на фоне известий, что компания создала дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. Уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей.

Подешевели во вторник акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), Сбербанка (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%).

Во вторник в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,2%), но "минусует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,5%) и снижается Америка после выходных (индекс S&P 500 теряет 0,8%).

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным агентства Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

С 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также начали действовать ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Тем временем, активность в производственном секторе США в августе перешла к спаду впервые за три года: индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта при прогнозах роста до 51,3 пункта с июльских 51,2 пункта. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Нефть во вторник после локальной стабилизации продолжила падение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $57,87 за баррель (-1,4% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $53,6 за баррель (-2,7%).

Опрос агентства Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, бумаги "Сургутнефтегаза" вновь раллировали во вторник, спекулянты и инвесторы продолжили отыгрывать новости о создании дочерней структуры, которая будет заниматься инвестированием накопленных денежных средств. Возможно, что через эту структуру "Сургутнефтегаз" осуществит обратный выкуп бумаг с рынка. Рост котировок никеля приостановился, а с ним и в бумаги ГМК "Норникель" пришла ожидаемая коррекция. Однако говорить о каких-то активных распродажах пока нельзя. Давление продавцов во вторник испытывали бумаги металлургов, а также секторы, связанные с потреблением.

Рубль торговался неуверенно на фоне укрепления доллара на глобальном рынке на фоне ряда причин. Это и ожидания снижения ставки ЕЦБ на длительный период, рекордный минимум юаня, провал фунта стерлингов ниже $1,2 на росте рисков политического кризиса в связи с возможным выходом Великобритании из Евросоюза без соглашения, а также меры Аргентины по повышению контроля над валютным рынком. Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях снижается, так как регулятор не будет предпринимать шаги, которые могли бы подорвать стабильность на рынке ОФЗ.

Усиление доллара, новые проблемы развивающихся экономик, а также слухи о проблемах с назначением сроков начала переговоров США и КНР давят на котировки нефти. Добыча в РФ и ОПЕК увеличилась в августе по сравнению с июлем, и это на фоне очередных рекордов по добыче в США. Соответственно, комбинация сильного доллара и рисков замедления мировой экономики толкает котировки Brent в целевую область $50-55 за баррель, которая просматривалась после формирования "медвежьего" рынка в нефти.

Новостной фон скорее негативный. Китай направил жалобу в ВТО. Финансовые СМИ США пишут о том, что Вашингтон и Пекин не могут договориться о дате начала переговоров, а также о стартовых позициях, которые можно было бы обсуждать. Все это указывает на то, что капитал продолжит бегство в наиболее ликвидные инструменты. Вероятность срыва переговоров США и КНР еще до их начала остается высокой, поэтому в

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что в Европе сохраняется напряженность из-за угрозы "беспорядочного" Brexit. Инвесторы при этом ждут смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ на заседании в сентябре, что оказывает давление на евро. США и Китаю, тем временем, пока не удалось назначить дату возобновления торговых переговоров в сентябре.

Индексы МосБиржи и РТС приостановили рост у ближайших сопротивлений 2780 и 1310 пунктов, но коррекционное снижение от этих уровней можно назвать символическим. Более масштабного краткосрочного падения стоит ждать в случае серьезного негатива из-за рубежа, считает аналитик.

По словам директора по продажам компании BCS Global Markets Дмитрия Рыжкова, все, что происходит сейчас вокруг бумаг "Сургутнефтегаза", это "вакханалия и спекуляция, у народа пока нет понимания, что будет дальше происходить с "дочкой", капитал у которой, кстати, всего 10 млн рублей".

"До сих пор неизвестно, куда она (ООО "Рион" - прим. ИФ) будет инвестировать средства и в каких объемах. Сбербанк выпустил обзор, в котором упомянуто, что на балансе "Сургута" якобы скопилось уже порядка $52 млрд, а сама компания на закрытие понедельника стоила около $20 млрд. Из-за этого прогноз по акциям "Сургутнефтегаза" Сбербанк поставил на пересмотр с рекомендацией "покупать". В индексе MSCI доля "обычки" "Сургута" составляет 1,43%, доходность у бумаг была всего 2,5% годовых, поэтому у западных инвесторов ее практически не было ни у кого, а обороты торгов были низкими. Но пятничная новость подстегнула спекулянтов, бумагу на западных площадках вымели подчистую, и теперь скупают на "Мосбирже", - отмечает эксперт.

"Если рассуждать и отталкиваться от идеи, что "Сургутнефтегаз" в принципе может поменять дивидендную политику в пользу обыкновенных бумаг, а эти $52 млрд накоплений будут работать, а не просто лежать на счетах, то "обычка" "Сургута" от текущих уровней может легко удвоиться в цене. Поскольку на нашем рынке идей нет, а денег у инвесторов на руках много, они лезут в такие рыночные истории. Но это все лотерея, тем более на российском рынке, где в итоге мы наблюдаем такие резкие взлеты", - добавил он в интервью "Интерфаксу".

По словам начальника управления по инвестиционным продуктам компании "КИТ Финанс Брокер" Юрия Архангельского, никто ничего конкретного про идеи "Сургутнефтегаза" не знает, остается строить догадки. "Основная идея состоит в том, что "Сургутнефтегаз" может объявить программу buyback своих акций через созданную дочернюю структуру, чтобы выкупить некий пакет на часть "валютной подушки". Акции компании очень дешевые, в последние годы они вообще не росли (за исключением "префов"). Все ринулись скупать "обычку", за которыми выстрелили и "префы", бурный рост также подкрепляется "маржин-коллами" по открытым коротким позициям. Ценового потолка у бумаг нет, определить его невозможно. Банк Citi пишет в Bloomberg, что менеджмент "Сургутнефтегаза" консервативный и вряд ли "распустит подушку" на buyback, поэтому ожидания по выкупу могут впоследствии разочаровать", - отмечает эксперт.

"Тем не менее, текущие рекордные обороты торгов по акциям "Сургутнефтегаза" идут без участия самой компании, поскольку она пока не объявляла и не утверждала выкуп и его параметры. Остальной рынок сползает вниз, который на фоне событий вокруг акций "Сургутнефтегаза" стал просто неинтересным, вся ликвидность, похоже, была "высосана" в историю с "Сургутом", - добавил он в интервью "Интерфаксу".

Аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека обратил внимание на то, что нефтяной рынок не получил никакой поддержки - версия о потенциальном сокращении предложения, вызванного ураганом "Дориан" в США, сменилась более пессимистичным сценарием о сокращении спроса на "черное золото", что находит отражение на настроениях инвесторов в российский рынок акций. Неожиданный оптимизм в отношении бумаг "Сургутнефтегаза" оказывает рынку поддержку, а рост котировок компании удерживает от падения индекс МосБиржи.

Рост акций "Сургутнефтегаза" может быть связан с новостями о создании инвестфонда, что повысит рентабельность активов, так как вложения в ценные бумаги более прибыльны по сравнению с депозитами. Не исключено, впрочем, что настроения инвесторов в отношении бумаг нефтяного сектора могут так же стремительно измениться в случае, если опасения о снижении спроса будут подкреплены очередной порцией макростатистических данных. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели остается неизменным - 2700-2800 пунктов, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-6,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+15,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+12,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,2%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+3,9% и +9,3% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,207 млрд рублей (после "Сургутнефтегаза" лидерами по объему стали бумаги "Северстали", на сделки с которыми пришлось 10,795 млрд рублей).