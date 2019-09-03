Евробонды РФ умеренно подорожали во вторник вслед за ценовым ростом UST

Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 15 базисных пунктов по отношению к закрытию 2 сентября и составила 112,97% от номинала, что соответствует доходности 2,86% годовых (рост на 4,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла на 12 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,28% от номинала (их доходность снизилась на 5,5 пункта - до 1,405% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 10 пунктов и составил 145,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 80 базисных пунктов - до 129,15% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,98% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 90 базисных пунктов - до 124,9% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,95% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 15 пунктов - до 109,86% от номинала, что соответствует доходности 3,115% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 109,63% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 94 базисных пункта - до 120,45% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,02% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 38 базисных пунктов, до 107,1% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,21% годовых).

"Российские еврооблигации продолжают уверенно расти в цене вслед за повышением стоимости US Treasuries на фоне сохраняющегося бегства инвесторов в "защитные активы". При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ сегодня прибавил в цене еще почти 1 процентный пункт. Другие сектора, в частности, рынки акций и товарные рынки, чувствуют себя не столь уверенно. Нефть теряет почти 2%, снижаются практически все европейские фондовые индексы, торги на фондовых биржах США также открылись в "красной зоне". Опубликованная макроэкономическая статистика, в частности, значения индексов деловой активности в США, оказались хуже ожиданий. Поэтому инвесторы бегут из рисковых активов, переводя средства в американские казначейские обязательства, рост которых в свою очередь стимулирует повышение котировок большинства еврооблигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2019 года понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 51,3 пункта. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в августе упал до 47,2 пункта с 50,5 пункта в июле. Индикатор занятости снизился до 47,4 пункта с 51,7 пункта.