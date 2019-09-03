ITI Capital открыл идею на покупку ГДР Глобалтранса с дивидендной доходностью 7,6% и потенциалом восстановления котировок до $10/ГДР на горизонте 3 месяцев. Дата открытия: 03.09.2019; цена открытия - $9,13; целевой уровень: $10,0 до конца ноябр; ожидаемая доходность: 17% (с учетом дивидендов).

Факторы инвестиционной привлекательности:

1. Высокие дивиденды. Компания выплатит дивиденды в размере $0,6974086 на ГДР за 1П19, что предполагает дивидендную доходность 7,6%. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 сентября, последний день для покупки акций под дивиденды - 5 сентября. Менеджмент также объявил о намерении выплатить финальные дивиденды в таком же размере, как и за 1П19, что свидетельствует об уверенности в сохранении прибыли и FCF компании до конца года на уровне не ниже достигнутого в 1П19. Годовая доходность, таким образом, может превысить 15%

2. Устойчивость бизнеса к волатильности рынка грузоперевозок. Глобалтранс отмечает сохранение волатильности на рынке насыпных грузов и снижение текущих ставок аренды полувагонов до 1750 руб./сутки по сравнению с 1900 руб. /сутки в среднем в 1П19, спрос и предложения в сегменте нефтепродуктов остается сбалансированным. Благодаря высокой доле долгосрочных контрактов с крупными заказчиками (Роснефть, Металлоинвест, MMK, TMK, ЧТПЗ) выручка компании подвержена меньшим колебаниям относительно рынка. Менеджмент Глобалтранса также сохраняет фокус на контроле затрат, благодаря которому скорректированная EBITDA маржа в 1П19 увеличилась с 59% с 55% в 1П18

3. Котировки акций остаются существенно ниже уровней марта-апреля. Сильные результаты за 1П19, обещание менеджмента поддерживать высокий уровень дивидендов и позитивные ожидания по финансовым показателям на 2П19 будут способствовать росту котировок, полагает аналитик ITI Capita Анны Лакейчук.